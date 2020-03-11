Агентство по туризму Азербайджана: Будет подсчитан нанесенный коронавирусом ущерб

БАКУ /Trend/ - Для установления ущерба, который нанес туристическим предприятиям глобальный кризис, созданный коронавирусом, будут произведены расчеты. Затем с учетом международного опыта будет подготовлено предложение. Об этом сказал руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов, сообщает в среду Trend.

Гасымов отметил, что государство держит вопрос на контроле: «Проблема глобальная, и весь мир ищет пути выхода из этой ситуации. Пока рано говорить, из чего будут состоять конкретные шаги, поскольку должна быть проведена точная оценка. Сейчас в отелях собирается информация о бронировании, а также информация по возврату билетов. После сбора всей информации могут быть осуществлены механизмы поддержки».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)