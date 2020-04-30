Грузия активно восстанавливает туристический потенциал

БАКУ/Trend/ - Грузия стремится стать первой страной, которая откроет свои двери для иностранных туристов после нескольких месяцев изоляции из-за пандемии COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что индустрия туризма Грузии особенно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией, и что необходим особый подход к ее перезапуску.

«Мы активно работаем со Всемирной туристической организацией (ВТО), чтобы одними из первых приветствовать иностранных туристов. Конечно, это возможно только при строгом контролировании ситуации в стране», - сказала Турнава.

По ее словам, правительство помогает туристической отрасли различными льготами и программами с первого дня кризиса, но этого уже недостаточно.

«Индустрии туризма понадобится некоторое время, чтобы стать такой же прибыльной и привлекательной, как это было до кризиса. В то же время мы оптимистичны в прогнозах о том, что Грузия станет одной из первых стран, которая победит пандемию и откроет свои границы», - считает Турнава.

Министр добавила, что туристический сектор нуждается в особой поддержке для преодоления проблем, с которыми он сталкивается сегодня, и что правительство работает над программой поддержки туризма, которая включает антикризисные меры, а также стимулирующие инструменты для дальнейшего развития.

Отметим, что начиная с 21 марта, Грузия полностью прекратила воздушное сообщение, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что решение о возобновлении регулярного воздушного дсообщения будет принято с учетом рекомендаций органов здравоохранения.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)