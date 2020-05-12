В Азербайджане предлагается вновь ввести лицензирование туркомпаний (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджанская ассоциация туристических агентств предлагает вновь ввести лицензирование туристических компаний, сообщает во вторник Trend.

По мнению председателя правления Ассоциации Руфата Гаджиева, отмена по распоряжению главы государства особых разрешений, а точнее лицензий, в 2015 году было крайне важным решением для того периода, так как возникла необходимость для формирования туристической индустрии и условий для открытия новых компаний в данной сфере.

«Это решение оправдало себя, и за последние 5 лет в Азербайджане на рынке появилось достаточно туркомпаний, число которых сегодня превышает 4 тысячи. Естественно, наряду с увеличением количеством необходимо создавать условия и для повышения качества. Но с сожалением следует отметить, что сегодня не все туркомпании отвечают требуемым стандартам качества, и это создает очень серьезные проблемы для данной отрасли. В последнее время в Ассоциацию поступило достаточно жалоб от граждан на работу туркомпаний, которые не могут выполнять взятые на себя обязательства и услуги. Поэтому в Ассоциации считают, что туркомпании должны вновь проходить процедуру лицензирования.

Сказав, что положения по этому вопросу отражены в законе «О туризме», Гаджиев отметил, что в ближайшее время необходимо вновь начать процесс лицензирования, применяя определенные стандарты качества: «Считаем, что если будет повышено качество услуг турагентств, то все вопросы данной отрасли в определенной степени урегулируются».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейнлова)