В Азербайджане отменен запрет на посещение ряда туристических объектов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 18 мая отменен запрет на посещение туристических демонстрационных объектов, храмов и музеев, находящихся в подчинении Государственного туристического агентства.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, деятельность учреждений будет возобновлена в соответствии с требованиями методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в сфере туризма и отелей.

Соблюдая соответствующие правила, можно посещать следующие объекты:

Государственный историко-архитектурный заповедник «Атешгях»;

Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг»;

Государственный историко-архитектурный заповедник «Юхары Баш»: Дворец шекинских ханов, Дом-музей Шекихановых, Шекинский краеведческий музей, Шекинский музей народно-прикладного искусства, Шекинская галерея искусств;

Историко-архитектурный заповедник «Киш»: Албанская церковь.

За нарушение правил социальной изоляции и профилактических мероприятий на территории туристических учреждений, будут приниматься меры в соответствии с законодательством Азербайджана.

Напомним, что руководствуясь решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана о ряде мероприятий по социальной изоляции, которые проводятся на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года, Агентство ввело ограничение на посещение туристических объектов при Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)