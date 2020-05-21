В Азербайджане необходимо лицензировать или сертифицировать туркомпании - Ассоциация турагентств (версия 2)

(Первая версия в 12:55)

БАКУ/Trend/ - Туркомпаниям Азербайджана необходимо пройти поэтапное лицензирование или сертификацию, сказала в четверг Trend член Ассоциации туристических агентств Джамиля Алиева.

Она отметила, что после отмены лицензирования число туркомпаний перевалило за 4 тысячи: "Дело в том, что, как турагентство, туристической деятельностью может заниматься любой имеющий VÖEN. Но хаотичный рост этих компаний создает проблемы для туристического рынка страны как с качественной, так и количественной точки зрения. О работе новых открывшихся туркомпаний получить информацию невозможно. Чтобы урегулировать ситуацию необходимо вновь вернуться к лицензированию туркомпаний".

Алиева напомнила, что этот вопрос с декабря 2019 года находится на повестке дня Государственного агентства по туризму. В связи с этим она считает, что лицензирование или сертификацию туркомпаний необходимо поручить независимой структуре, и деятельность которой должна осуществляться на основании мнений профессиональных специалистов: «Кроме того, решая этот вопрос, должен учитываться ряд факторов. Учредитель или владелец туркомпании обязательно должен иметь более 5-6 лет стажа работы в туристической сфере, работники должны отличаться высокими навыками, в частности, по выписке и оформлению билетов, организации туров и турпакетов. К тому же необходимо уделять внимание получению сотрудниками различных профессиональных сертификатов и местоположению компаний, оказывающих туристические услуги».