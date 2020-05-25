Испания отменила карантинные меры для туристов

Туризм 25 мая 2020 18:13 (UTC+04:00)
Испания отменила карантинные меры для туристов

Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что решение было принято на встрече министров в понедельник, 25 мая. В настоящее время границы для иностранных путешественников остаются закрытыми.

Ранее, 23 мая, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о возобновлении туризма в стране с июля этого года. Он заявил, что власти сделают все возможное для обеспечения безопасности жителей регионов и путешественников. Какие именно меры будут приняты, премьер не уточнил, добавив, что подробности в ближайшее время огласят профильные министерства.

12 мая правительство Испании на фоне пандемии коронавируса ввело ограничения для всех иностранных граждан, прибывающих в страну. Согласно нововведениям, все путешественники, въезжавшие на территорию государства с 15 мая по 24 мая, были обязаны проходить двухнедельный карантин. Туристам в течение 14 дней запретили покидать место самоизоляции — номер в отеле или квартиру — за исключением походов в магазин или больницу.

По последним данным, в Испании зарегистрировано более 236 тысяч подтвержденных случаев заболевания COVID-19. При этом 150 тысяч пациентов выздоровели, более 28 тысяч носителей инфекции скончались. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер.

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