Газета Telegraph внесла Грузию в список безопасных туристических направлений

Британское издание Telegraph называет 10 самых безопасных с эпидемиологической точки зрения туристических направлений, и среди них 2 находятся в Грузии – Тбилиси и Батуми, сообщает Trend со ссылкой на сайт Бизнес Грузия.

Вместе с Грузией в перечень попали Хорватия, Черногория, Мальта, Словения, Финляндия, Литва, Латвия, Румыния, Польша, Австрия.

«В Европе одной из наименее пострадавших от коронавируса стран является Грузия, где количество заражений на 100 000 человек в 260 раз меньше, чем в наиболее пострадавших от пандемии стран.

Грузия очень быстро отреагировала на пандемию коронавируса, приняв все необходимые меры. Сейчас в стране с 15 июня уже открылся внутренний туристический сезон, с 1 июля откроется и международный. Для предотвращения распространения инфекции как среди своих граждан, так и иностранцев правительство страны предпринимает различные меры. Когда границы Грузии будут открыты для британцев, скорее всего в сентябре-октябре, это будет идеальное место для отдыха. Вас несомненно впечатлит столица страны, Тбилиси, с узкими, извилистыми улицами, красивыми домами, богемными барами, кафе, и древними церквями.

Второй по численности населения город Грузии – это морской курорт Батуми, который отличается пляжами, небоскребами, и субтропическим микроклиматом» - пишет издание.