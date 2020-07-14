Число лиц, приехавших в Азербайджан из ЕС, в связи с пандемией сократилось в 4 раза

БАКУ / Trend/ - Ситуация в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) не прошла бесследно для туристического сектора Азербайджана, начиная с марта, она привела к серьезному упадку в этом сегменте, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат.

По информации Государственной пограничной службы, с января по июнь 2020 года в Азербайджан из 152 стран приехало 590,1 тысячи иностранцев и лиц без гражданства, или в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период среди посетивших в Азербайджан 29,7% составили граждане России, 26,7% - Грузии, 14,5% - Турции, 7% - Ирана, по 2,1 % - из Индии и Украины, 2% - из Саудовской Аравии, по 1,3% - из ОАЭ и Пакистана, по 1,2% - из Кувейта и Казахстана, 1,1% - из Туркменистана, 0,9% - из Великобритании, 0,8% - из Узбекистана и Ирака, 0,7% - из Беларуси,0,6% - из Израиля, 5,9% - из других стран, 0,1% - лица без гражданства.

Среди приезжих 76,2% составили мужчины, 23,8% - женщины.

За январь-июнь текущего года число китайских туристов сократилось в 7,6 раза, туристов из Южной Кореи - в 6,9 раза, Венгрии - в 5,3 раза, Японии и Израиля - в 5,1 раза, Польши - в 4,7 раза, ОАЭ - в 4,6 раза, Канады - в 4,2 раза, США и Великобритании - в 4 раза, Ирака в 3,9 раза, Франции - в 3,8 раза, Германии - в 3,7 раза, Омана - 3,6 раза, Нидерландов - в 3,5 раза.

В целом, число приехавших из ЕС сократилось в 4 раза, составив 16,7 тысячи человек, из стран Персидского залива - в 2,8 раза, составив 79,1 тысячи человек, из стран СНГ - в 2,4 раза, составив 212,1 тысячи человек.

Среди приехавших в Азербайджан иностранцев и лица без гражданства 68% воспользовались железнодорожным и автомобильным, 30,4% - воздушным, 1,6% - морским транспортом.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Кямаля Сеидова.)