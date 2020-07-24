Названа идеальная страна для отдыха

Европейские туристы назвали идеальную страну для отдыха. Ей оказалась Испания, передает The Independent, ссылаясь на данные опроса в социальных сетях, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно исследованию, в котором приняли участие более шести тысяч человек, путешественники любят эту страну за «сочетание хороших пляжей, больших городов, исторического наследия и превосходной кухни».

С незначительным разрывом от Испании идет Италия, которая отстает всего на 55 голосов и славится «удачным расположением, разнообразием культуры, людей, истории и продуктов питания», а затем — Германия и Турция.

«Я выбираю Испанию с блаженным субтропическим солнцем на Канарских островах. И она находится всего в четырех часах езды от Великобритании», — объяснил один из пользователей, отвечая на вопрос, почему он хотел бы провести отпуск именно в этой стране.