Игорь Шаулов: «Туризм — это мост между Азербайджаном и Россией»

Как будет возрождаться туризм между Россией и Азербайджаном и каких прогнозов ожидать? Первый в России туроператор по Азербайджану TOUR A VENT 5 лет на рынке. Игорь Шаулов, учредитель компании, совладелец группы компаний G5 Group Baku, директор первого музея горских музеев и заместитель председателя международной ассоциации «АзИз» поделился опытом адаптации бизнеса к новым реалиям в условиях пандемии, а также планами по выходу из кризиса, сообщает Trend со ссылкой на Turizm.ru.

— Расскажите, каково это возглавлять целое туристическое направление в условиях сегодняшнего кризиса?

Для меня это большая честь! Туризм надо любить и жить им, чтобы возглавлять определенное направление — как и в любой сфере. Каждое время по-своему непростое, поэтому работать и развиваться нужно всегда. Разумеется, в связи с пандемией вся сфера туризма временно «ушла на дно», но это не мешает нам строить планы и двигаться вперед.

Надо приспосабливаться к новым реалиям, разрабатывать продукты, актуальные сегодня, с учетом ситуации в мире и готовиться к выходу из кризиса. Ничто не вечно, и плохие времена тоже. Я уверен, в ближайшее время на нашем горизонте появится свет.

Важно четко понимать, что происходит вокруг и владеть полноценной информацией, чтобы действовать грамотно. Особенно на фоне происходящего вокруг застоя и большого количества компаний-однодневок, которые, к сожалению, не могут выполнить свои обязательства ни перед туристами, ни перед работниками, ни перед партнерами. Горжусь, что наша компания смогла выстоять и никого не подвести, на сегодняшний день долгов у нас нет. Сейчас мы перестраиваем и адаптируем систему к новым реалиям.

— А какие у вас планы по возрождению туризма между Россией и Азербайджаном? Расскажите подробнее.

Туризм между Россией и Азербайджаном переживает не лучшее время. Мы понимаем, с чем это связано и, направление придется развивать буквально с нуля. Учитывая, что наша компания и многочисленные партнеры остались на рынке, я уверен, в ближайшее время мы сможем вернуть прежние объемы.

На данном этапе мы призываем к содействию всех наших партнеров и друзей как с российской, так и с азербайджанской стороны. Если все, кто заинтересован в потоке туристов из России в Азербайджан и наоборот — авиакомпании, туристические агентства и операторы, государственные организации — поддержат нас и соберутся с силами, то вместе мы сможем добиться больших масштабов и результатов.

TOUR A VENT, в свою очередь, выступит своего рода консолидатором на российском рынке, объединяя российских партнеров, которым Азербайджан интересен как туристическое направление.

Со своей стороны, мы планируем также отправлять туристов в Россию. Понимаю, что сравнивать население Российской Федерации в 140 миллионов с 10 миллионным населением Азербайджана — это сложная задача. Но у наших двух стран общее прошлое, общая история и, безусловно, общее будущее. Мы должны создать «туристический мост», чтобы люди больше знали о культуре, истории и языке, которые объединяют эти два народа.

Я уверен, что люди с удовольствием поедут в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Северный Кавказ, Урал, Алтайский Край и другие уголки России, чтобы пополнить свой культурный багаж знаний.

Эти города для многих уже родные и часто люди приезжают навестить родственников — такой этнический туризм. Но, зачастую, они остаются дома и не знают тех прекрасных мест, музеев и театров, которые могли бы посетить благодаря нам.

Я уверен, что и в Азербайджане появятся компании, готовые подкрепить свои намерения действиями, чтобы создать поток из Азербайджана в Россию, потому что подобный бизнес не может быть односторонним. Со своей стороны, мы знаем, как создать туристический поток и всегда открыты к сотрудничеству и партнерству, но для нас важно понимать, что не только мы этого хотим, но и другая сторона.

Подчеркну, что вместе с партнерами TOUR A VENT будет выстраивать все процессы от «А» до «Я». На сегодняшний день, к слову, у нас работает порядка 1 000 точек продаж. Согласитесь, вполне достаточно, чтобы создать и обслужить туристов на направлении Азербайджан.

— Что вы считаете ключевым для успеха в сфере туризма?

Нет ничего важнее команды. К сожалению, один в поле не воин. Когда мне говорят, что одна компания на рынке может что-то лучше, чем другая, а третья — лучше, чем четвертая, то у меня возникает желание собрать все эти сильные стороны воедино, систематизировать и создать прозрачность. Так выглядит здоровая и правильная конкуренция — у всех равные условия.

Конкуренция на туристическом рынке создается за счет чего? За счет правильного продукта, за счет людей, за счет грамотной рекламы. Важно видеть направление именно так, как его видит турист, и знать, чего этот турист хочет. Это дает возможность создавать востребованный продукт. Когда ты руководствуешься однобоким мнением, результат получается далеко не всегда.

Туризм — это основное, что строит мосты и рушит границы, создает дружбу между народами. Поэтому я уверен, что работа в этом направлении будет только нарастать. И со стороны Азербайджана, и со стороны России есть большое количество людей, которые неравнодушны и готовы внести свой вклад в развитие нашего туризма. А TOUR A VENT на правах первого туроператора по Азербайджану готов воплотить все эти идеи в своей деятельности.

Только сложив возможности наших партнеров, мы сможем создать тот продукт, которого еще не было, добиться высокого уровня, который хотят туристы, граждане наших стран. Так мы сможем заменить страны и курорты, недоступные сегодня, старыми дружественными республиками, а также поддержать культурные и исторические связи двух государств, которые проходят через века.

— Известно, что вы также ведете большую общественную деятельность. Как вам удается совмещать её с бизнесом?

Действительно, у нас много проектов в туризме, есть даже консьерж-сервис, который предоставляет услуги премиум класса, но именно общественная деятельность особенно важна для меня.

Есть некая внутренняя потребность помогать людям — соплеменникам, с которыми вместе рос, о которых слышал с детства, читал. Даже стремление к заработку у меня идет из потребности помогать людям. На самом деле, мне, как человеку, для жизни не много надо, но возможность помочь, протянуть другому руку — и есть то, к чему я стремлюсь.

Когда ты помогаешь, видишь, как всё получается, люди тебе благодарны от чистого сердца, и завтра эти люди уже помогают тебе. В жизни всё возвращается. В это сложное время, в период пандемии, наглядно видно, что человек — это всего лишь существо, у которого одна жизнь. Но когда люди объединяются и помогают друг другу, то становятся одной большой силой.

Я возглавляю первый в мире музей горских евреев и по национальности я горский еврей. Для меня огромная честь руководить таким проектом и погружаться в историю своих предков, корней, помогать создавать движения в рамках нескольких стран: России, Азербайджана и Израиля. В какой-то степени для меня это даже является смыслом жизни.

— У вас большой опыт в туризме и бизнесе. Вы можете дать какой-то прогноз по рынку на ближайшее будущее?

На данном этапе у меня есть определенные ожидания. С уверенностью могу сказать, что если мы сегодня грамотно подготовим инфраструктуру и используем наши возможности, то на выходе получим гораздо более эффективный туристический продукт для России и Азербайджана, чем он был.

Сегодня всё прошлое стёрто, и многие вещи надо начинать с чистого листа. А когда ты начинаешь с чистого листа, но при этом уже владеешь опытом, когда за тобой стоит реальный бизнес, а не чужие деньги, и ты готов отвечать за каждый свой поступок, то четко знаешь, что делать и что будет дальше.

Я уверен, что мы сможем запустить и открыть продажи на чартерные рейсы в Азербайджан и обратно. Более того, мы создадим абсолютно новую туристическую историю, которая свяжет две родные для меня страны — Россию и Азербайджан.