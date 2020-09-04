Более 200 граждан из 40 стран выразили желание работать удаленно из Грузии

Более 200 граждан из 40 стран уже изъявили желание приехать в Грузию и работать дистанционно в рамках нового проекта правительства Грузии «Работай из Грузии» и зарегистрировались для участия в проекте. Информацию распространяет Национальная администрация туризма, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По информации ведомства, 138 заявителей планируют приехать в Грузию вместе со своими семьями, что значит, что, в случае подтверждения заявки, более 200 граждан других стран смогут приехать и работать из Грузии дистанционно.

По словам руководителя Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, проект «Работай из Грузии» стартовал 27 августа и за этот короткий период уже заинтересовал представителей разных стран.

«У участников проекта будет возможность вместе с семьями отправиться в различные края Грузии, воспользоваться разными сервисами, ознакомиться с местной культурой и кухней. Проект поможет частному сектору в увеличении продаж и сохранении рабочих мест, так как новый проект станет важным источником дохода для гидов, арендодателей, туристического транспорта, гостиниц», — заявила Квривишвили.

Согласно правилам, человек, желающий в дистанционном режиме осуществлять бизнес/трудовую деятельность из Грузии, заполняет заявку на веб-сайте StopCov.

Для регистрации необходимо загрузить в электронную программу копию действующего паспорта, информацию о личных данных (имя, фамилия, личный номер, адрес), информацию об иностранном работодателе, контактную информацию иностранного работодателя, информацию о должности и доходе за последний год; подтверждение дохода, полученного в течение года (выписка с банковского счета или любой другой подтверждающий документ), который должен составлять не менее 2 000 долларов США в месяц в ларовом эквиваленте, предварительное подтверждение обязательного 12-дневного карантина, обязательное медицинское страхование, которое действует не менее шести месяцев, и документ, подтверждающий полномочия в случае представительства.