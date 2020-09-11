Групповые поездки в регионы Азербайджана пока не разрешены - эксперт

БАКУ /Trend/ - С 8 сентября из Баку, Сумгайыта и Абшеронского района разрешен выезд в регионы страны, однако организовать групповые поездки в районы для туристов не разрешается.

Об этом в пятницу сказал Trend эксперт по туризму Фариз Гаджиев.

По его словам, если кто-то хочет путешествовать по регионам страны, то может индивидуально забронировать отель и поехать: «Но групповые туры организовывать пока запрещено. Сейчас обсуждается вопрос об их организации в рамках определенных условий. Думаю, что в ближайшие дни будет принято решение об этом».

Гаджиев добавил, что в групповых турах выгодные цены, поэтому большинство поступающих предложений связано с их организацией: «Люди хотят путешествовать группами, однако решение этого вопроса в компетенции Оперативного штаба при Кабмине. Государственное агентство по туризму обнародовало все условия по организации туристических услуг в период пандемии. К примеру, если будут разрешены пассажироперевозки, то в автобусах для групповых туров можно будет перевозить до половины гостей тура, то есть, на двух сиденьях будет сидеть один человек. На сегодня это наболее безопасное решение».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)