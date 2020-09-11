В Азербайджане создан Комитет по защите прав туристов (Версия 2)

(Добавлены подробности, первая версия опубликовано в 16: 23)

БАКУ /Trend/ - При Ассоциации туризма Азербайджана впервые в стране создан Комитет по защите прав туристов.

Как сообщает в пятницу Trend, Комитет будет активно помогать туристам в решении их проблем.

Возглавляет организацию туристический эксперт Рахман Гулиев.

«Во большинстве случаев проблемы, с которыми мы сталкиваемся в сфере туризма, оставались нерешенными. Недавно созданный Комитет по защите прав туристов, в качестве некоммерческой организации, снизит бремя туристических компаний, а также ответит на вопросы туристов и окажет им консультационные услуги. Наша основная цель - устранить недоверие туристов к туристическим компаниям», - сказал Гулиев.

По его словам, для решения проблем туристов в комитет будут привлекаться юристы:

«Во время пандемии туристы столкнулись с рядом проблем, таких как возврат авиабилетов, аннулирование турпакетов и брони в отелях. Мы будем активно помогать туристам в решении этих проблем. Комитет также будет регулярно рассматривать новые решения, инструкции и незамедлительно информировать туристов».

В ближайшее время откроется сайт и горячая линия Комитета по защите прав туристов, куда смогут обратиться лица, столкнувшиеся с проблемами во время поездки.

(Текст: Жаля Гасымова.)