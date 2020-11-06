БАКУ /Trend/ - Двусторонние туристические отношения между Азербайджаном и Японией развиваются по восходящей линии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, об этом на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Азербайджане господином Джуничи Ваду сказал председатель агентства Фуад Нагиев.

По данным, на встрече были обсуждены существующие туристические связи и перспективы сотрудничества между двумя странами.

"Поздравив господина Джуничи Ваду с новой должностью в Азербайджане, Нагиев пожелал ему успехов в деятельности. В ходе встречи председатель агентства проинформировал о вреде туристическому потенциалу Азербайджана, нанесенному в результате армянского вандализма в Нагорном Карабахе, оккупированном Арменией на протяжении почти 30 лет, политике целенаправленного разрушения оккупантами достопримечательностей и других подобных моментах",- отмечается в информации.

Нагиев рассказал о перспективах развития туризма в Карабахе. Было отмечено, что в последние годы взаимодействие между Азербайджаном и Японией, как и во многих сферах, расширяется и в сфере туризма.

"В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по вопросам подписания соглашения между соответствующими туристическими структурами двух стран, организации ознакомительного визита в Азербайджан для представителей туристических компаний и СМИ Японии и открытия чартерных рейсов",- говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках встречи также был обсужден вопрос обмена взаимной информацией и опытом о планируемых мерах по восстановлению туристической сферы в постпандемический период.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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