С 1 апреля Кипр начнет принимать туристов из Израиля без теста на коронавирус

Туристы из Израиля смогут с 1 апреля приезжать на греческий юг Кипра без необходимости сдачи молекулярного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил во время визита в Израиль президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент Кипра также отметил, что ему будет интересно узнать от главы израильского правительства о методике лечения вызываемой коронавирусом болезни, которую разрабатывает медицинский центр имени Сураски ("Больница Ихилов") в Тель-Авиве.

В настоящий момент все пассажиры, прибывающие в греческую часть Кипра, должны проводить три дня на карантине, по завершении которого им необходимо сдать диагностический тест на коронавирус.

С 1 марта власти острова собираются открыть Кипр для туристов из 56 стран.