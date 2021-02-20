Число иностранных туристов в Иране снизилось на 94% за девять месяцев года

Число иностранных туристов в Иране упало на 94% за первые девять месяцев текущего 1399 иранского календарного года (начался 20 марта 2020 г.) по сравнению с годом ранее, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

«Около 450 000 иностранных путешественников прибыли в Иран, в основном, с медицинскими или торговыми целями в течение первых девяти месяцев года. Ужесточение мер по борьбе с новым коронавирусом сократило международные поездки в страну на 94 процента», - сказал заместитель министра туризма Вали Теймури.

Чиновник отметил: «Нам необходимо пересмотреть маркетинговые стратегии и переопределить туристические направления, уделяя большое внимание природным турам, сельскому и экотуризму".

Сообщается, что сектор туризма потерял 140 триллионов риалов (около 3,3 миллиарда долларов по официальному курсу в 42 тысячи риалов) с момента вспышки пандемии коронавируса до 21 сентября.