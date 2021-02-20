Грузия вошла в список стран CNN travel, которые отменили ограничения для вакцинированных туристов

Туристический портал CNN travel опубликовал список стран, снявших ограничения в отношении вакцинированных от коронавируса туристов. Согласно статье, Кипр, Эстония, Исландия, Польша, Румыния и Сейшелы начнут принимать вакцинированных путешественников наряду с Грузией, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

«Грузия, расположенная на перекрестке Европы и Азии, сняла ограничения для полностью вакцинированных путешественников. Министерство иностранных дел Грузии недавно объявило, что любой посетитель, получивший две дозы вакцины Covid-19, сможет прилететь в Грузию по воздуху, не представляя отрицательного результата PCR-теста.

Не вакцинированные путешественники из некоторых стран смогут пересечь границу в течение 72 часов после получения отрицательного ответа на PCR-тест, но на третий день им придется пройти тест снова за свой счет», — уточняет CNN travel.

В статье также говорится, что путешественники, которые за последние 14 дней находились в Великобритании, по прибытии в Грузию пройдут обязательный 12-дневный карантин.