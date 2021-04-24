Болгария с 1 мая разрешит доступ в страну иностранных туристов
Минздрав Болгарии принял решение открыть границу для туристов с 1 мая. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Костадин Ангелов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее было заявлено, что Болгария готовится продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране до конца мая.
Общее число инфицированных в стране достигло 394 594, сообщается в пятницу на информационном портале Минздрава Болгарии. За минувшие сутки умерли 103 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 15 721.
Лента новостей
Использование событий 1915 года в политических целях недопустимо - глава Союза армянских фондов Турции
Проведены тактико-специальные занятия с подразделениями связи войск Нахчыванского гарнизона (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане рассматриваются возможности использования альтернативной энергетики в сельском хозяйстве
Медработникам, проводящим вакцинацию в Азербайджане, дополнительные средства не выплачиваются – агентство
Фонд YAŞAT профинансировал расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны (ФОТО)
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями проекта “Весенняя школа Enactus Azerbaijan”