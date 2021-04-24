В Египте сообщили о принятых мерах для безопасности туристов в условиях пандемии

Министерство туризма и древностей Египта приветствовало решение об открытии авиасообщения между городами РФ и египетскими курортами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила официальный представитель ведомства Соха Бахгат.

"Мы приветствуем решение о возобновлении чартерного сообщения между Россией и египетскими курортами и ждем прибытия первой российской туристической делегации", - сказала она ТАСС.

Сообщается, что 2015 года доля россиян составляла от 25 до 30% въездного туризма в Египет.