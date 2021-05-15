Черногория откроет границы для туристов на следующей неделе

Черногория намерена на следующей неделе открыть границы для туристов по примеру Греции. Об этом заявил премьер-министр республики Здравко Кривокапич по завершении своего визита в Грецию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня важный день в Греции - с сегодняшнего дня она открылась для всех туристов. Наши протоколы похожи, подходы приблизительно похожи, и Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов с самыми важными словами: добро пожаловать на черногорское побережье", - заявил Кривокапич на видео, которое опубликовала пресс-служба правительства республики.