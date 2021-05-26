Министр экономики Грузии надеется на быстрое восстановление туризма

Число туристов в Грузии увеличится после открытия сухопутной границы 1 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

После того, как в марте 2020 года Грузия закрыла границы из-за пандемии, страна в феврале 2021 года восстановила только воздушное сообщение. Таким образом, пока туристы могут попасть в Грузию только на самолете.

Сегодня правительство приняло решение с 1 июня открыть и сухопутную границу для иностранцев. Власти ожидают, что процесс вакцинации и ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, помогут восстановить туризм во второй половине 2021 года.

Турнава сообщила, что частота полетов и география стран, а также количество авиакомпаний на рынке авиаперевозок Грузии растет каждую неделю.

«По данным на сегодня, у нас более 350 еженедельных заявок на рейсы и ожидания на летний период. В 2019 году, когда рекордное количество туристов приходилось на летний пик сезона, было около 800 рейсов в неделю, то есть, будем считать, что восстановится половина рейсов, обслуживающих как наших граждан, так и туристов. Это дает нам основания полагать, что туризм в этом году восстановится намного быстрее, чем консервативные ожидания наших международных партнеров в начале года. Это, безусловно, отразится на экономике», — сказала Турнава.

Позитивные ожидания по восстановлению туристического сектора и ускорению роста экономики уже отразились на курсе национальной валюты Грузии. После долгого с начала года падения курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае — за месяц на 4,2%.

«Рост туризма влияет на стабилизацию обменного курса лари, что мы и наблюдаем сейчас. На что влияют различные факторы и, в первую очередь, поступления от туристов в иностранной валюте, а также положительные ожидания, которые этот факт создает. После открытия сухопутной границы 1 июня количество туристов увеличится», — отметила Турнава.

За первые четыре месяца 2021 года число визитов международных визитеров составило 220,4 тысячи, что на 90,3% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

Туризм в Грузии сильнее всего пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекорд отрасль установила в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. Однако все это остановила пандемия. В 2020 году доходы от туризма опустились на рекордно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.