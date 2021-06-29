Наибольший поток иностранных граждан, посетивших Узбекистан, приходится на Кыргызстан

Наибольший поток иностранных граждан, посетивших Узбекистан, в 2020 году пришелся на Кыргызстан, составив 508 тысяч человек, или 33,8 процента от общего числа всех прибывших, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Как отмечает Госкомстат, в 2020 году число граждан Узбекистана, выехавших за пределы республики в страны СНГ, составило 1843,3 тыс. человек, в другие зарубежные государства – 158,2 тыс. человек. Из общего количества с целью посещения родственников выехали 84,7 %, отдыха и досуга – 7,9 %, учёбы – 5,4 %, служебной необходимости – 1,2 %, лечения – 0,8 %.

За 2020 год число иностранных граждан, прибывших в Узбекистан из СНГ, составило 1420,3 тыс. человек, что достигло 94,4 % от их общего количества, из стран дальнего зарубежья – 83,8 тыс. человек (5,6 % от их общего числа).

Цель наибольшей части иностранных граждан, въехавших в Узбекистан в 2020 году – это посещение родственников (87,8 %). Наименьший удельный вес въехавших иностранных граждан приходится на отдых и досуг – 8,6 %, лечение – 1,0 %, служебную необходимость – 1,2 %, коммерческую поездку – 1,1 %, учёбу – 0,3 %.

Наибольший поток иностранных граждан в нашу республику был отмечен из Кыргызстана – 508 тыс. человек (33,8 % от общего числа всех прибывших), Казахстана – 424,1 тыс. человек (28,2 %), Таджикистана – 337,5 тыс. человек (22,4 %), России – 81,6 тыс. человек (5,4 %), Туркменистана – 60,6 тыс. человек (4 %), Азербайджана – 2,2 тыс. человек (0,1 %) и Беларуси – 1,6 тыс. человек (0,1 %).

Основной отток граждан Узбекистана был отмечен в Кыргызстан – 47,4 % (947,7 тыс. человек), Казахстан – 26 % (520,3 тыс. человек), Таджикистан – 15 % (299,5 тыс. человек), Россию – 2,7 % (53,2 тыс. человек), Туркменистан – 0,8 % (16,6 тыс. человек), Беларусь – 0,2 % (3,7 тыс. человек) и Азербайджан – 0,1 % (1,4 тыс. человек).

Наибольший отток людей в зарубежные страны был зафиксирован в Турцию (62,7 тыс. человек), Объединённые Арабские Эмираты (29,5 тыс. человек), Саудовскую Аравию (27,8 тыс. человек), Южную Корею (9,8 тыс. человек), Индию (5,4 тыс. человек), Египет (4,9 тыс. человек), Таиланд (4,7 тыс. человек), США (3,1 тыс. человек), Германию (1,7 тыс. человек) и Сингапур (1,3 тыс. человек), отмечено в сообщении Госкомстата.