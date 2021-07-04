Турпоток в Хорватию за последние 10 дней возрос на 40%
Более 500 тыс. туристов в настоящее время проводят отдых в Хорватии, что на 40% больше, чем фиксировалось десять дней назад. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье на своей странице в Twitter министр туризма и спорта республики Николина Брняц.
Сообщается, что в Хорватии в настоящее время пребывают 523 тыс. туристов, из которых 453 тыс. - иностранные гости, а 70 тыс. - свои отдыхающие. Наибольшее количество отдыхающих прибывает в страну из Австрии, Германии, Польши, Словении и Чехии.
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