Для восстановления турсектора Грузии потребуется значительное время

БАКУ /Trend/ - Для восстановления туристического сектора Грузии до уровня 2019 года потребуется несколько лет, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



По его словам, прогнозировать что-либо очень сложно, так как слишком многое зависит от внешних факторов, а не от Грузии.



«В первую очередь очень многое зависит о того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране и насколько успешной будет борьба с коронавирусом. Несмотря на то, что во всем мире, в том числе в Грузии, идет вакцинация, которая является первой линией защиты и без которой преодолеть пандемию будет невозможно, есть и другие сложности. Все это обязательно замедлит процесс восстановления туристического сектора», – сказал он.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)