Грузия намерена активизировать вакцинацию в сфере туризма - замминистра

Грузия намерена стимулировать вакцинацию сотрудников секторов экономики, имеющих отношение к туризму – в частности, туроператоров, гостиниц, и ресторанов, сообщила замминистра экономики, в недавнем прошлом глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В частности, по словам Квривишвили, рестораны и гостиницы, персонал которых будет на 60 процентов вакцинирован смогут получить 30-процетную скидку на участие в разного рода туристических выставках. При уровне вакцинации в 80 процентов скидка составит 50 процентов.



«В течение года Грузия принимает участие в более чем 40 различных международных туристических выставках, и это обходится в немалую сумму как государству, так и частному сектору. Предлагаемые нами льготы дают бизнесу немалую финансовую выгоду, так как участие в выставках позволяет компаниям привлечь новых клиентов» - заявила она.



По ее словам, государство также может предложить и другие меры стимулирования – в частности, в Грузию часто приезжают представители международных туристических компаний, журналисты и блогеры, освещающие туристический потенциал страны. Соответственно, министерство, которое с ними сотрудничает, может направить их в гостиницу или ресторан, сотрудники которых максимально привиты – минимум на 60 процентов.



«Национальная туристическая администрация при министерстве экономики активно работает над популяризацией страны, и у нас есть много программ, в рамках которых в страну приезжают представители крупных туристических компаний, известные журналисты и блогеры, Это очень эффективный инструмент для того, чтоб привлечь в Грузию больше туристов, и в случае, если ресторан или гостиница выполнят условие по вакцинации, мы будем направлять наших гостей именно к ним. Это также будет хорошим стимулом для того, чтоб бизнес поощрял вакцинацию своих сотрудников» - заявила замминистра.



По ее словам, есть также ряд других предложений, которые обсуждались в ходе встречи с представителями туристического сектора, в которой принимал участие и глава Центра по контролю над заболеваниями.



«Мы знаем, что вокруг вакцинации есть немало вопросов, в том числе и в туристическом секторе, и это тормозит процесс. На все вопросы будут даны исчерпывающие ответы и мы рассчитываем на то, что в туристическом секторе большинство сотрудников будут привиты» - заявила Мариам Квривишвили.