АТОР просит отменить квоты на регулярные рейсы и запустить чартеры на курорты Египта

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в оперативный штаб при правительстве России с просьбой отменить квоты на регулярную воздушную перевозку и запустить чартеры на курорты Египта. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась с просьбой снять квоты на регулярную воздушную перевозку из России на курорты Египта и по возможности как можно скорее разрешить запуск чартеров. Соответствующее письмо, подписанное первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем, направлено в оперативный штаб при правительстве РФ", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в АТОР, сейчас на каждый египетский курорт из Москвы разрешено по 15 рейсов в неделю, из регионов - по одному рейсу в неделю. Несмотря на то, что это больше, чем по многим другим туристическим направлениям, этого количества рейсов явно недостаточно, чтобы удовлетворить существующий потребительский спрос, полагают в ассоциации.

"Так как существенную часть стоимости турпродукта составляет перевозка, отсутствие чартерных рейсов и ограничения (квотирование) регулярной перевозки не позволит снизить стоимость турпродукта", - сообщается в письме АТОР.