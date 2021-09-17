Названо число туристов, посетивших в августе Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В августе этого года Азербайджан посетили 77 119 туристов.

Об этом говоритсяв отчете, обнародованном Государственным агентством по туризму, сообщает в пятницу Trend.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это означает рост на 145%, а в сравнении с годом, предшествующим году начала пандемии, данный показатель на 79% меньше. Так, если в августе 2020 года страну посетили 31 434 туриста, то в соответствующий период 2019 года это были 361 359 туристов. Турпоток в страну с января по август 2021 года на 32% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В августе этого года в топ-5 стран, из которых в Азербайджан приехало больше всего туристов, Россия, Турция, Иран, Грузия и ОАЭ. В прошлом месяце из России приехали 25 499, Турции - 21 139, Ирана - 10 650, Грузии – 5 967, ОАЭ – 1 609 человек.

Отметим, что в августе турпоток был меньше, чем в июне и июле этого года. Так, рост числа туристов в июне и июле этого года в сравнении с аналогичными периодами прошлого года составил 156% и 197% соответственно.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)