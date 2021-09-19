Испания рекомендовала воздержаться от полетов на Канарские острова из-за вулкана
Компания Aena, управляющая аэронавигацией в Испании, рекомендовала авиаперевозчикам временно отказаться от полетов на три острова: Пальма, Гомера и Иерро, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
В Aena это объяснили возросшим уровнем опасности из-за извержения вулкана на Пальме.
Извержение вулкана началось 19 сентября в районе населенного пункта Эль-Пасо после серии землетрясений небольшой магнитуды. Местные власти сообщили о начале эвакуации маломобильных групп граждан.
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