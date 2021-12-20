В Азербайджане во втором чтении утвержден новый законопроект "О туризме"

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил сегодня на пленарном заседании новый законопроект "О туризме" во втором чтении, сообщает в понедельник Trend.

В законопроекте в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 94 Конституции Азербайджана определяются основы государственного управления в сфере туризма с целью его устойчивого развития, механизмы регулирования этой сферы, правила эффективного использования туристических ресурсов и источники финансирования сферы туризма.

После голосования законопроект был принят во втором чтении.

( Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)