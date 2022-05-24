Организация тюркских государств нацелена на дальнейшее развитие туристических проектов

БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств нацелена на дальнейшее развитие туристических идей, проектов и мероприятий.

Об этом сказал Trend заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Мирвахид Азимов на 7-й встрече министров туризма стран-членов Организации тюркских государств, состоявшейся в Шамахы 24 мая.

“Организация тюркских государств придает большое значение развитию туризма, который является одним из важнейших направлений, и сегодняшняя наша встреча, которая состоялась в прекрасном городе Шамахы, стала очередной вехой в развитии туристических идей, проектов и мероприятий. Я верю, что мы вместе сможем реализовать те проекты, о которых договорились во время нашей встречи, “- сказал Азимов.

Он также отметил, что на встрече город Шамахы был объявлен туристической столицей тюркского мира на 2023 год.

“Мы выбрали именно город Шамахы, потому что он является одним из ключевых городов на Шелковом пути. Город был административной и экономической столицей государства Ширваншахов. Шамахы считается одним из исторических городов Азербайджана, и поэтому мы намерены провести в следующем году различные мероприятия, фестивали и другие встречи в этом городе”, - сказал Азимов.