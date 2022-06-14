Названо число туристов, посетивших Баку в связи с "Формулой-1"

БАКУ /Trend/ - В этом году Баку посетило рекордное количество иностранных болельщиков гонок. Только в связи с "Формулой-1" Баку посетило более 10 тысяч туристов. Это как болельщики, так и сами команды, а также рабочий персонал.

Об этом сказал во вторник Trend исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

Он отметил, что хотя в этом году сократилось число туристов из России, увеличился поток туристов из других стран, среди которых Великобритания, США, Турция, страны Скандинавии и другие.

Исполнительный директор Baku City Circuit также сказал, что очень доволен продажей билетов в этом году.

«Мы переживали, что на гонки придет меньше людей, потому что мы не проводили большие концерты. Однако число зрителей показывает, что в нашей стране уже сформировался интерес к автоспорту. Люди уже покупают билеты, чтобы посмотреть непосредственно саму гонку, и больше нет необходимости в их привлечении путем организации концертов», - сказал он.

Протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках приняли участие 10 команд. Для зрителей были предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.

Победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1» стал Макс Ферстаппен из команды Red Bull Racing.

(Перевод: Фидан Мустафаева)