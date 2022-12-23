Будут созданы совместные туристические маршруты между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - 23 декабря на втором заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму было обсуждено текущее состояние двусторонних туристических связей, вопросы управления, регулирования, продвижения, образования и обучения туризма, маркетинга, коммуникаций и туристических продуктов, разработки программы совместной деятельности на следующий период и другие вопросы.

Как сообщает в пятницу Trend, заседание комиссии прошло под председательством заместителя председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азады Гусейновой и заместителя министра культуры и туризма Турции Надира Алпаслана.

Новость обновляется