Будут созданы совместные туристические маршруты между Азербайджаном и Турцией (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 23 декабря на втором заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму было обсуждено текущее состояние двусторонних туристических связей, вопросы управления, регулирования, продвижения, образования и обучения туризма, маркетинга, коммуникаций и туристических продуктов, разработки программы совместной деятельности на следующий период и другие вопросы.

Как сообщает в пятницу Trend, заседание комиссии прошло под председательством заместителя председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азады Гусейновой и заместителя министра культуры и туризма Турции Надира Алпаслана.

Выступившая на заседании Азада Гусейнова рассказала о текущем состоянии двусторонних туристических связей, проинформировала о проделанной работе, ознакомила со статистическими показателями и планом действий в сфере въездного и выездного туризма.

Говоря о важности разработки программы совместных действий на следующий период, Азада Гусейнова отметила, что включение в эту программу расширения возможностей сотрудничества между ассоциациями, специализирующимися на туризме, будет способствовать развитию туристических связей между двумя странами.

Замминистра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан в свою очередь отметил, что между двумя странами сложились успешные отношения сотрудничества во всех сферах, и подчеркнул, что есть большие возможности для развития связей в сфере туризма.

В своем выступлении он отметил важность обмена опытом, взаимодействия и совместной пропагандистской работы в этом направлении.

В ходе обсуждений было отмечено, что запуск программы двойного диплома между Азербайджанским университетом туризма и менеджмента и турецкими вузами (Университет Сакарья и Эскишехирский университет Османгази), а также программы повышения квалификации и обучения по профессиям в сфере туризма окажут положительное влияние на сотрудничество в области туристского образования.

В рамках заседания были затронуты такие темы, как стандартизация и сертификация в связи с организацией качественного туризма, изучение возможностей сотрудничества в целях продвижения туристско-рекреационных комплексов, проведение обмена опытом в области создания туристско-рекреационных зон и инфраструктурных проектов, инвестиционные проекты на освобожденных территориях.

В выступлениях также были затронуты вопросы проведения совместных презентаций на международных платформах и создания совместных туристических маршрутов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)