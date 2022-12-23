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Названо число граждан Турции, посетивших Азербайджан в этом году (Дополнено)

Туризм Материалы 23 декабря 2022 11:02 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 10:15)

БАКУ /Trend/ - За январь – ноябрь 2022 года Азербайджан посетили 283 493 гражданина Турции, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на втором заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азаде Гусейнова.

Она отметила, что разработка программы совместных действий на следующий период, предусматривающая расширение возможностей сотрудничества между ассоциациями, специализирующимися на туризме, внесет свой вклад в развитие туристических связей между двумя странами.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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