В этом году число азербайджанских туристов посетивших Турцию превысило полмиллиона человек (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Хотя год еще не закончился, количество туристов из Азербайджана в Турцию превысило отметку 500 тысяч человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан на II заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму.

По его словам, наша цель - в кратчайшие сроки привлечь в нашу страну один миллион азербайджанских туристов.

"В этом смысле важно, чтобы путешествие было чрезвычайно комфортным и доступным. В настоящее время Турецкие авиалинии осуществляют около 30 рейсов в Азербайджан. Важно увеличение количества рейсов. Pegasus также функционирует в этом направлении, как и AZAL. Увеличение количества этих рейсов и выгодные цены имеет важное значение с точки зрения увеличения числа поездок между двумя странами", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)