Число граждан Турции, желающих посетить Карабах, довольно велико - замминистра (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Число граждан Турции, желающих посетить Карабах, довольно велико.

Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан на II заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму.

"Для правильной оценки в Карабахе ценностей, культурного наследия, а также для развития туризма может быть достигнуто сотрудничество между двумя странами. Мы продолжаем нашу деятельность в этом направлении. Турецкие туристические компании хотят инвестировать в братский Азербайджан, так же, как они увеличивают инвестиции в Турцию”, - сказал замминистра.

(Перевод: Нубар Кулузаде)