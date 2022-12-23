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Число граждан Турции, желающих посетить Карабах, довольно велико - замминистра (Дополнено)

Туризм Материалы 23 декабря 2022 14:07 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 12:04)

БАКУ /Trend/ - Число граждан Турции, желающих посетить Карабах, довольно велико.

Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан на II заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму.

"Для правильной оценки в Карабахе ценностей, культурного наследия, а также для развития туризма может быть достигнуто сотрудничество между двумя странами. Мы продолжаем нашу деятельность в этом направлении. Турецкие туристические компании хотят инвестировать в братский Азербайджан, так же, как они увеличивают инвестиции в Турцию”, - сказал замминистра.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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