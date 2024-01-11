В Азербайджане начнут работать несколько международных гостиничных брендов (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Ожидается, что в текущем году в Азербайджане начнут работать несколько международных гостиничных брендов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Ассоциации отелей Азербайджана Эльдар Алимурадов на проходящем в Баку Форуме субъектов туристической отрасли на тему "Итоги года по темам и задачам туристической отрасли накануне COP29".

По словам Алимурадова, привлечение брендов в страну играет важную роль в подготовке специалистов в сфере гостиничного бизнеса.

"Мы очень рады, что принимаются меры по развитию туризма в нашем родном Карабахе. Мы верим, что вскоре увидим международные гостиничные сети на наших территориях, освобожденных от оккупации. Верим, что начиная с 2024 года в сфере гостеприимства и гостиничного бизнеса в Азербайджане наступит новая эра", - добавил он.

Кроме того, Алимурадов также отметил, что трехлетняя налоговая льгота станет хорошим стимулом для развития турсектора в регионах Азербайджана.

Напомним, что с текущего года налог на имущество для гостиниц и санаториев в регионах Азербайджана снижен на 75 процентов.

Отметим, что ассоциация способствует внедрению международных стандартов, делясь лучшими международными и местными практиками с отелями, чтобы обеспечить повышение качества и честную конкуренцию в индустрии гостеприимства.

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