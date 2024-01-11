Проведение COP29 в Азербайджане открывает широкие возможности для развития туризма в стране - Ассоциация турагентств (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:05)

БАКУ /Trend/ - Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) в Азербайджане открывает широкие возможности для развития туризма в стране.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гёйдениз Гахраманов на проходящем в Баку Форуме субъектов туристической отрасли на тему "Итоги года по темам и задачам туристической отрасли накануне COP29".

"В настоящее время Азербайджан сумел расширить свои связи со странами мира. В Азербайджане будет проведено такое престижное мероприятие, как COP29. Проведение мероприятий подобного масштаба доверяют только влиятельным, инициативным, стабильным и безопасным государствам. Кроме того, COP29 следует рассматривать и как возможность для ускоренного развития туризма. Как Ассоциация турагентств, мы должны быть готовы к этому событию и сделать так, чтобы туристы вернулись в свои страны с позитивными мыслями", - добавил он.

Отметим, что Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), о чем было официально объявлено 11 декабря 2023 года в рамках конференции COP28 в Дубае.

Проведение COP29 в Азербайджане запланировано на ноябрь 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!