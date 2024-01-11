В Азербайджане предлагается создать туристическую полицию (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается создать туристическую полицию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал член правления Общественного объединения "Ассоциация туристических блоггеров Азербайджана" (ATBA) Мирсамед Джафарли в рамках панельных дискуссий проходящего в Баку Форума субъектов туристической отрасли на тему "Итоги года по темам и задачам туристической отрасли накануне COP29".

"Туристическая полиция - это специализированное подразделение полиции, предназначенное для обеспечения безопасности и поддержки туристов. Они могут помогать в ситуациях, связанных с преступлениями против туристов, предоставлять информацию и советы по безопасности, а также помогать в решении различных проблем, которые могут возникнуть у туристов во время их пребывания в стране. Туристическая полиция уже действует в ряде стран - Малайзии, Таиланде и даже в Узбекистане. Было бы хорошо создать туристическую полицию в Азербайджане", - отметил он.

Напомним, что по данным Государственного агентства Азербайджана по туризму, в январе-декабре 2023 года Азербайджан посетили 2 086 548 туристов (рост на 30,2 процента по сравнению с показателем 2022 года).

Отметим, что в январе 2023 года Азербайджан посетили 119 094 туриста, в феврале - 113 473, в марте - 136 505, в апреле - 154 233, в мае - 190 081, в июне - 205 910, в июле - 224 826, в августе - 200 138, в сентябре - 192 115, в октябре - 187 843, в ноябре - 169 461, в декабре - 192 869.

В топ-10 стран по числу посетивших Азербайджан туристов в декабре 2023 года вошли Россия (47,347 тысячи человек), Турция (36,372 тысячи человек), Индия (17,524 тысячи человек), Иран (17,526 тысячи человек), ОАЭ (11,374 тысячи человек), Грузия (10,781 тысячи человек), Пакистан (6,09 тысячи человек), Казахстан (4,823 тысячи человек), Узбекистан (4,441 тысячи человек) и Саудовская Аравия (4,174 тысячи человек).

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