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Названо количество туристов, посетивших Азербайджан в этом году

Туризм Материалы 14 декабря 2024 16:03 (UTC +04:00)
Названо количество туристов, посетивших Азербайджан в этом году

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В этом году Азербайджан посетили 2,4 миллиона туристов.

Об этом заявил журналистам на мероприятии в Шахдаге, посвященном итогам года, заместитель председателя правления Азербайджанского бюро по туризму Джаваншир Байрамов, сообщает Trend.

По его словам, по сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 28 процентов.

"Больше всего туристов посетило нашу страну из России, Турции, Индии. Количество туристов из Китая также увеличилось в два раза", - отметил Байрамов.

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