Названо количество туроператоров, зарегистрированных в Реестре туризма Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2024 году были проведены работы по совершенствованию Реестра туризма Азербайджана, который содержит данные о туристических ресурсах, продуктах и участниках туристической индустрии. Также был обновлен дизайн и функциональные модули веб-портала.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Согласно информации, в настоящее время в Реестре туризма зарегистрировано 1285 промышленных предприятий, в том числе 134 туристических гида, 375 туроператоров/турагентов и 776 средств размещения.

Классификацию завершили 616 промышленных субъектов, в том числе 8 гидов, 49 туроператоров/турагентов, 559 средств размещения.

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