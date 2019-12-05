Ряд маршрутных линий в Баку выставлен на аукцион

5 декабря 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство выставило на конкурс регулярные маршрутные линии № 11, 30, 40, 71 и 199, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

На основании поступивших обращений граждан был проведен анализ перечисленных регулярных маршрутов и выявлен ряд недостатков.

Учитывая это, было принято решение выставить указанные линии на аукцион.

Цель - повышение качества услуг пассажироперевозок по этим линиям. Публике будет предоставлена дополнительная информация об условиях и правилах аукциона.

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  • Ряд маршрутных линий в Баку выставлен на аукцион
  • Ряд маршрутных линий в Баку выставлен на аукцион
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