Микаил Джаббаров: В 2020 году объем грузоперевозок Баку-Тбилиси-Карс составит более 15 млн тонн

6 декабря 2019 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В будущем ежегодный объем грузоперевозок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс составит более 15 миллионов тонн.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает в пятницу Trend с мероприятия, посвящённого 20-летию подписания Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия и XIV заседанию Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRAСECA.

Он отметил, что БТК играет и будет играть большую роль в расширении связей между странами.

"В настоящее время объем грузоперевозок данной железнодорожной линии составляет шесть миллионов тонн, а пассажироперевозок - один миллион человек", - заявил Джаббаров.

Отметим, что в Баку шестого декабря проходит международная конференция, посвященная 20-летию подписания Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия и XIV заседание Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRAСЕСА.

В мероприятиях принимают участие официальные представители стран-членов TRAСEСA и стран-наблюдателей, представители международных организаций.

Отметим, что TRACECA - программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по организации транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. В организационном плане TRACECA представляет собой межправительственную комиссию.

Программа TRACECA была создана в 1993 году на основе Брюссельской декларации, при участии Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Затем к программе присоединились Молдова, Монголия и Украина, в 2000 году — Турция, Румыния и Болгария, в 2009 году - Иран.

( Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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