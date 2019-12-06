ГСАТ издала распоряжение об изменении направления движения маршрутной линии № 592

6 декабря 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве Транспорта, Связи и высоких технологий издала распоряжение об изменении направления движения автобусов маршрутной линии № 592, сообщил Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Учитывая многочисленные просьбы жителей жилого массива Аличирак и плотность пассажиров Бакинского международного автовокзала, Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий издала распоряжение об изменении направления движения автобусов маршрутной линии № 592.

В соответствии с распоряжением, автобусный маршрут № 592 будет следовать от жилого массива Аличирак, от Мехдиабадского рынка, через среднюю общеобразовательная школу № 5, молодежный городок Абшерон, Бинагади-центр и Хырдаланский круг, завершая движение в Бакинском международном автовокзале.

Выполнение распоряжения начнется с сегодняшнего дня, в новом направлении пассажиров будет обслуживать маршрут под новым номером "592A".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В селах и населенных пунктах Абшерона реконструируется телекоммуникационная инфраструктура
ИКТ 23 ноября 15:33
Госслужба автомобильного транспорта Азербайджана обратилась к пассажирам междугородних автобусов
Общество 19 ноября 14:00
Иранская авиакомпания начнет полеты в Узбекистан с декабря
Бизнес 18 ноября 11:04
Госслужба принимает меры для устранения заторов в направлении Сумгайыта и Абшерона
Общество 4 ноября 20:05
Азербайджан вошел в десятку лучших в конкурсе по робототехнике
ИКТ 1 ноября 12:09
Заседание Апелляционного совета частично удовлетворил жалобу "Avand Company"
ИКТ 29 октября 14:52
Лента новостей
Одно из управлений SOCAR объявляет тендер
Тендеры 16:27
Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев
Политика 16:26
АБР внедрит в Казахстане технологию предпускового подогрева двигателя
Бизнес 16:26
Китай будет субсидировать производство автомобилей Tesla на заводе в Шанхае
Китай 16:24
Молодежь Баку и народные инструменты в развитии духовного мира
Культура 16:21
Украина видит необходимость развивать транспортное сотрудничество с Азербайджаном (эксклюзив)
Транспорт 16:21
Азербайджанский завод разрабатывает новую линию производства алкогольных напитков
Бизнес 16:16
Парламентские выборы в Азербайджане станут примером народной поддержки политике государства — депутат
Политика 16:10
Рейтинг самых популярных актеров (ФОТО)
Интересное 16:08