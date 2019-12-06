ГСАТ издала распоряжение об изменении направления движения маршрутной линии № 592

БАКУ/Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве Транспорта, Связи и высоких технологий издала распоряжение об изменении направления движения автобусов маршрутной линии № 592, сообщил Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Учитывая многочисленные просьбы жителей жилого массива Аличирак и плотность пассажиров Бакинского международного автовокзала, Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий издала распоряжение об изменении направления движения автобусов маршрутной линии № 592.

В соответствии с распоряжением, автобусный маршрут № 592 будет следовать от жилого массива Аличирак, от Мехдиабадского рынка, через среднюю общеобразовательная школу № 5, молодежный городок Абшерон, Бинагади-центр и Хырдаланский круг, завершая движение в Бакинском международном автовокзале.

Выполнение распоряжения начнется с сегодняшнего дня, в новом направлении пассажиров будет обслуживать маршрут под новым номером "592A".

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