“Turkish Airlines” начинает полеты в Рованиеми

9 декабря 2019 13:29 (UTC+04:00)

Баку. 9 декабря 2019 г. Авиакомпания “Turkish Airlines”, которая уже организовала регулярные рейсы в Хельсинки, вместе с Рованиеми, удвоила количество направлений в Финляндию. С 5 декабря 2019 года рейсы Рованиеми будут выполняться трижды в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям. «Turkish Airlines» добавила тем самым 317-й пункт назначения в свою широкую карту полетов.

Выступая на церемонии, посвященной первому полету в Рованиеми, член правления «Turkish Airlines» Орхан Бирдал сказал, что компания является единственной авиакомпанией, которая оказывает бизнес услуги в этом направлении. «В Рованиеми, который является одним из самых популярных зимних туристических направлений, чтобы наблюдать за сиянием полюса, будут организованы взаимные полеты. Мы, как первая неевропейская авиакомпания, выполняющая рейсы в Рованиеми бизнес классом, приглашаем наших гостей посетить этот особенный город».

Рованиеми является одним из самых популярных мест зимнего туризма, с его удобным расположением, чтобы наблюдать за Северным сиянием. Этот уникальный город также предлагает своим гостям незабываемое пребывание в экологически чистых куполообразных домах эскимосов из твердого льда и ледяных отелях.

Расписание рейсов Стамбул-Рованиеми:

Рейс № Дни недели Вылет Прилет

TK 1749 Вторник IST 09:50 RVN 13:30

TK 1750 Вторник RVN 16:55 IST 22:15

TK 1749 Четверг IST 09:50 RVN 13:30

TK 1750 Четверг RVN 16:55 IST 22:15

TK 1749 Воскресенье IST 09:50 RVN 13:30

TK 1750 Воскресенье RVN 16:55 IST 22:15

* Время полета указано в среднем по местному времени.

Расписание рейсов можно посмотреть на сайте www.turkishairlines.com или позвонив по номеру +90 212 444 0849, а также в любом офисе Turkish Airlines.

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