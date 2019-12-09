В Азербайджане состоялась закладка фундамента Сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов (ФОТО)

9 декабря 2019 19:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территории аэропорта «Забрат» девятого декабря состоялась церемония закладки фундамента Сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов, передает в понедельник Trend.
Новый «Вертолетный Сервисный Центр» будет построен в рамках реализации совместных проектов согласно решениям межгосударственной правительственной комиссии Азербайджанской Республики и Российской Федерации в сфере экономического сотрудничества в части партнерства по развитию гражданской авиации и станет единственным в регионе подобного рода объектом. Проект будет осуществлен совместно с российским акционерным обществом «Вертолеты России».

Соответствующее соглашение подписали президент AZAL Джахангир Аскеров и генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В церемонии также участвовали вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономики России Максим Орешкин, посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

После ознакомления с выделенной под строительство территорией, была проведена официальная церемония закладки фундамента, участники мероприятия опустили капсулу.

Проект по созданию Сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов - это продолжение экономической политики Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по развитию ненефтяного сектора. Центр послужит укреплению двухсторонних связей между Азербайджаном и Россией, а также создаст новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов, позволит охватить не только парк вертолетов страны различного назначения, но также привлечь региональных операторов российской вертолетной техники для ремонта.

В первые годы функционирования сервисного центра планируется ремонт четырех-шести вертолетов различных модификаций, с последующим наращиванием производственных мощностей до 8-10 винтокрылых машин в год.
Создание такого уникального и конкурентоспособного предприятия на территории Азербайджана станет очередным залогом успеха развития малой авиации в стране, подготовки новых кадров в авиационной сфере.

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  • В Азербайджане состоялась закладка фундамента Сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов (ФОТО)
  • В Азербайджане состоялась закладка фундамента Сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов (ФОТО)
  • В Азербайджане состоялась закладка фундамента Сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов (ФОТО)
  • В Азербайджане состоялась закладка фундамента Сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов (ФОТО)
  • В Азербайджане состоялась закладка фундамента Сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов (ФОТО)
  • В Азербайджане состоялась закладка фундамента Сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов (ФОТО)
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