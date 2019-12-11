Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)

11 декабря 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Дорога Уджар-Зардаб-Агджабеди реконструируется согласно второй технической категории, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

В сообщении отмечается, что проект реконструкции автомобильной дороги Уджар-Зардаб-Агджабеди, начиная со въезда в Уджар и спустя 70 километров - к югу от города Агджабеди, соединяется с автомобильной дорогой Р-18 Мингячевир-Бахрамтепе.

Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил», не нарушая комфортного и беспрепятственного передвижения граждан по трассе.

Согласно проекту, общая ширина дороги, состоящей из двух полос по 3,75 метра, составляет 15 метров.

В рамках проекта ведется строительство семи автомобильных мостов (с количеством пролетов от одного до четырех) длиной от 20 до 175 метров.

Кроме того, в рамках проектах предусматривается строительство девяти подземных переходов, прокладка 25 прямоугольных водопроводов, 48 водоотводных труб различного диаметра, а также 30 автобусных остановок.

Автодорога Уджар-Зардаб-Агджабеди имеет большое значение с точки зрения сокращения экономических затрат и транспортных расходов между регионами страны, включая регионы Уджар, Зардаб и Агджабеди. В дополнение ко всем этим функциям, она также играет важную роль в повышении эффективности транзитных услуг, помогая координировать транспортные коридоры по всей стране.

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  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
  • Ведется реконструкция автомагистрали Уджар-Зардаб-Агджабеди (ФОТО)
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