Узбекистан и Китай свяжет новый чартерный рейс

12 декабря 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Новый чартерный рейс свяжет столицу Узбекистана - Ташкент и китайский туристический город Чэнду уже в декабре 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом сообщил президент авиакомпании Zhejiang Loong Airlines Co. Ltd - Лю И на презентации туристического потенциала Узбекистана в китайском городе Сиане.

Первый Airbus с гостями из Чэнду авиакомпании Zhejiang Loong Airlines Co. Ltd приземлится в столичном аэропорту уже 28 декабря. Планируется, что рейс будет выполняться два раза в неделю.

"В последние годы, по мере продвижения инициативы "Один пояс, один путь" открылись новые возможности для расширения сотрудничества между Китаем и Узбекистаном. И новые рейсы, которые вводит наша компания, – результат этого диалога. Сейчас рейс из Сианя в Ташкент и обратно чартерный, но мы обсуждаем с узбекской стороной, чтобы сделать его регулярным, как и новый рейс", – рассказал Лю И.

Отметим, что с 27 сентября этого года китайский перевозчик начал осуществлять рейсы из Сианя в Ташкент и обратно на самолетах Airbus A320neo с общей вместимостью 173 человека. В будущем году Zhejiang Loong Airlines Co. Ltd намерена также запустить рейс Ханчжоу – Ташкент – Ханчжоу.

Как ранее сообщалось, в Узбекистане ввели безвизовый режим для китайских туристов. С первого января 2020 года они смогут приезжать в Узбекистан без виз, на срок до семи дней.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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