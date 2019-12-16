В окрестностях мечети Биби-Эйбат проведены геологоразведочные работы

16 декабря 2019 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В окрестностях мечети Биби-Эйбат проведены геологоразведочные работы с целью предотвращения аварий на дороге Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

На основе отчета подготовлен проект по укреплению дорог с участием Государственного агентства по контролю за безопасностью в строительстве при МЧС, Государственного агентства автомобильных дорог, института "АзерйолЭлмитедгигатлайихя" Азербайджана и иностранных специалистов.

Будет создана новая дренажная система для отвода дождевых и грунтовых вод. Для обеспечения оттока воды на опорных стенах будут установлены поперечные трубы.

Согласно проекту, подготовленному институтом "АзерйолЭлмитедгигатлайихя", будут проведены ремонтно-восстановительные работы на дорогах. В ближайшее время в указанной части планируется восстановление движения автотранспортных средств. Для этого будет восстановлено не менее двух полос движения дороги и устранено ограничение движения.

Напомним, что седьмого ноября на указанной дороге сотрудниками агентства были обнаружены трещины. Сразу же были официально проинформированы об этом соответствующие структуры и территория была взята агентством под территориальный контроль. 24 ноября, после проливных дождей, было начато наблюдение за дальнейшим ростом трещин. В тот же день, около 7-8 вечера, движение по дороге было полностью ограничено. 25 ноября утром на дороге было зафиксировано проседание. Своевременные меры безопасности, принятые агентством, предотвратили возникновение более опасных осложнений.

В настоящее время на территории ведутся подготовительные работы к началу ремонтно-восстановительных работ.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter:@IsmailovaNargis

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