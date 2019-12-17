В Азербайджане вырос объем морских грузоперевозок

17 декабря 2019 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2019 года объем морских грузоперевозок составил 1,37 миллиона тонн, что в 1,6 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

Общая сумма грузоперевозок посредством морского транспорта составила 848,977 миллиона долларов, что почти на 18,4 процента превышает прошлогодние показатели.

Объем экспортных морских перевозок составил почти 312,8 тысячи тонн, что в 1,4 раза больше прошлогодних показателей. Суммарный показатель экспортированных грузов составил 140,64 миллиона долларов (рост на 23,1 процента).

Объем импортных грузоперевозок морским транспортом за отчетный период составил почти 1,061 миллион тонн, что в 1,6 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Суммарный показатель импортированных грузов составил 708,328 миллиона долларов (рост на 17,6 процента).

В целом за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 30,688 миллиарда долларов, в частности экспорт – 18,304 миллиарда долларов, импорт – почти 12,384 миллиарда долларов.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter:@IsmailovaNargis

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